Une campagne de recrutement d'auxiliaires de vies en situation de handicap

Auxilladom, un recruteur engagé vis à vis de l'égalité des chances et l'accompagnement du handicap.



Auxiliadom, société de services à la personne, spécialisée dans la prise en charge de publics fragiles, âgés et souffrant de handicap, annonce le lancement d'une campagne de recrutement d'auxiliaires de vie, ouverte aux professionnel(le)s en situation de handicap. Cette campagne de recrutement s'inscrit dans la lignée de l'engagement responsable de l'entreprise, visant à promouvoir en interne l'égalité des chances et l'accompagnement du handicap.

Un métier d'avenir

Le métier d'auxiliaire de vie est un métier d'avenir. Selon l'INSEE, le nombre des personnes âgées de plus de 85 ans va presque quadrupler d'ici 2050, passant de 1,4 million aujourd'hui à 4,8 millions. Sachant que l'âge moyen de la dépendance est de 83 ans et que plus de 90% des français souhaitent rester à domicile, c'est plus de 2 millions d'auxiliaires de vie qui devront être recrutées par le secteur des soins à domicile dans les années qui viennent. Pour Auxiliadom, tous les talents sont les bienvenus, seule la compétence et la passion pour ce métier feront la différence.

Favoriser l'accès des personnes en situation de handicap à cette profession passionnante

Auxiliadom, en parallèle de ses autres recrutements, lance donc une campagne pour le recrutement d'auxiliaires de vies handicapé(e)s. Cette initiative est destinée à permettre aux professionnel(le)s compétents et souffrant d'un handicap, de disposer des mêmes chances d'accès à l'emploi que les valides. Selon le degré du handicap, des aménagements et un accompagnement seront mis en place pour permettre aux professionnels de travailler dans les meilleurs conditions et aux bénéficiaires de recevoir des soins de qualité.

Auxiliadom lance ainsi une grande campagne de recrutement pour 100 postes d'auxiliaire de vie en situation de handicap sur l'ensemble des départements d'Ile de France ainsi qu'en province dans les départements de la Gironde, Rhône-Alpes, Nord et du Pas de Calais.

Les missions seront principalement :

- D'effectuer la toilette (au lit, au lavabo ou à la douche) et le change,

- De réaliser la préparation des repas,

- D'entretenir le domicile,

- De contrôler et d'aider la prise de repas et de médicaments,

- De veiller à la bonne hygiène du cadre de vie du bénéficiaire,

- D'accompagner le bénéficiaire aux courses si besoin,

- De proposer des activités sensorielles et intellectuelles.

Les qualités attendues pour exercer le poste d'auxiliaire de vie sont :

- Aisance relationnelle

- Bonne élocution

- Réactivité/polyvalence

- Organisé(e)

- Discrétion

- Autonomie.

Les postulants pourront se présenter diplômés ou sans diplômes mais expérimentés (3 ans minimum).

« Avec cette campagne de recrutement, Auxiliadom souhaite prouver que seuls le talent et la passion comptent. Le handicap ne doit pas être un frein à l'envie de pratiquer une profession enthousiasmante à plus d'un titre. Dans la perspective d'une montée en puissance importante, dans les années qui viennent, de la demande pour des soins à domicile, nous sommes mobilisés : tous les candidats de valeur doivent être pris en compte pour répondre aux besoins croissants de nos bénéficiaires ! » Commente Frédéric Bernard, Président Directeur Général d'Auxiliadom