Handicapés vieillissants : Ouverture d'une unité PHAA (personnes handicapées avancées en âge ) à L'Horme

Cette unité est intégrée à la Résidence Mutualiste Les Myosotis



Dans le cadre du Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM) récemment signé avec le Conseil Départemental de la Loire et l'Agence Régionale de Santé, la Mutualité française Loire - Haute Loire SSAM a reçu l'autorisation de créer 14 nouvelles places d'accueil pour des personnes handicapées avancées en âge au sein de la Résidence Mutualiste Les Myosotis (Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes situé à L'Horme) au 1er janvier 2017.

Cette unité de 14 lits est dédiée à l'accueil de personnes souffrant de pathologies psychiques et déficitaires, associées au vieillissement, répondant ainsi aux recommandations de la mission Gohet.

Les personnes présentant des troubles psychiques, en vieillissant, voient une évolution vers des troubles déficitaires. Il s'agit de limiter les pertes cognitives et de leur proposer un lieu de vie adapté, un accompagnement psychologique et des activités. Le suivi psychiatrique est assuré par le psychiatre de secteur en collaboration avec l'équipe mobile de psychiatrie du Gier.

Cette autorisation porte à 53 le nombre de places proposées par la Mutualité française Loire - Haute Loire SSAM au sein de ses EHPAD aux personnes handicapées avancées en âge. Ce nombre sera porté à 66 au 1er janvier 2018 avec l'ouverture autorisée d'une nouvelle unité au sein de la Résidence Mutualiste Le Val Dorlay à Saint Paul en Jarez.

Pour rappel, la Mutualité française Loire - Haute Loire SSAM a ouvert, fin 2015, 4 places de Services de soins infirmiers à Domicile (SSIAD) dédiées aux personnes handicapées avancées en âge (PHAA), 2 dans le secteur de l'Ondaine, 2 dans le Gier. Elle gère également 4 établissements spécialisés dans l'accueil de personnes porteuses d'un handicap et poursuit ses réflexions pour développer des solutions multiples, des prises en charge variées et évolutives et faire face aux nouveaux enjeux d'accompagnement du vieillissement des personnes handicapées, à domicile et en institution.